Fenway Favorites Plum Cove Beach, 1000 Washington St. Gloucester MA.01930
FAVORITE FOODS
ICE CREAM
BEVERAGES
STEAK BOMB!
$13.00
STEAK AND CHEESE
$12.00
SAUSAGE PEPPERS AND ONIONS
$11.00
NATHANS HOT DOG
$5.00
CHILI CHEESE DOG
$7.00
CHICKEN TENDER BASKET
$14.00
CHICKEN TENDERS
$11.00
BUFFALO TENDERS
$11.00
MEATBALL SUB
$12.00
CHEESE BURGER
$10.00
FRENCH FRIES
$5.00
TOASTED RAVIOLI
$9.00
MOZZARELLA STICKS
$9.00
ONION RING
$7.00
NACHOS WITH CHILLI AND CHEESE
$9.00
MA'S CLAM CHOWDER
$7.00
VEGI-BOMB
$11.00
FRIED CHICKEN SANDWICH
$13.00
HARD ICE CREAM
$7.00
SOFT SERVE ICE CREAM
$6.00
COKE
$2.00
SPRITE
$2.00
WATER
$2.00
Fresh Pressed Lemonade
$6.00
HOT CHOCOLATE
$3.00
DIET COKE
$2.00
VITAMIN WATER
$4.00
